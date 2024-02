Global Cannabis Appl. Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Global Compliance Applications betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 60), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Global Compliance Applications zeigte die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 CAD für den Schlusskurs der Global Compliance Applications-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,015 CAD (+50 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,02 CAD) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (-25 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger haben sich auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Global Compliance Applications ausgetauscht. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.