Global Cannabis Appl. Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Global Compliance Applications liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 36,36, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Global Compliance Applications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,025 CAD weicht um +150 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 CAD) liegt mit einer Abweichung von +25 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von Global Compliance Applications auf langfristiger Basis positiv ist. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in jüngster Zeit eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die Aktien von Global Compliance Applications von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Global Compliance Applications gemäß des RSI und der technischen Analyse insgesamt neutral bewertet wird, während das langfristige Stimmungsbild positiv ist, aber in jüngster Zeit eine negative Entwicklung zeigt.