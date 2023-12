Global Business Travel Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Relative Strength Index (RSI) der Global Business Travel I liegt bei 36,84, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Global Business Travel I-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier bedeutet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Global Business Travel I-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,15 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,62 USD, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung wird Global Business Travel I eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung zugeordnet, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

