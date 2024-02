Global Blue Group Holding Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Analysteneinschätzung für Global Blue liegt aus den letzten zwölf Monaten bei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Im Durchschnitt entspricht dies einem "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf Analystenmeinungen beträgt 8 USD, was einer potenziellen Steigerung um 70,21 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,7 USD entspricht. Somit erhält die Global Blue-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Global Blue bei 4,7 USD und ist damit +2,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch auf "Schlecht" gesetzt, da die Distanz zum GD200 bei -7,11 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Global Blue ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert von 22,89 zeigt, dass die Global Blue überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Gut".