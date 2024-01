Global Blue Group Holding Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Regional Health Properties":

Die Stimmung und der Buzz um eine Aktie werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle von Global Blue ergab die Untersuchung der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Global Blue weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Global Blue daher die Note "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand dieses RSI ist die Global Blue aktuell mit dem Wert 51,72 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Global Blue abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 8 USD, was eine "Gut"-Empfehlung mit einer möglichen Steigerung um 69,49 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Insgesamt erhält die Global Blue-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Global Blue. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.