Global Blue Group Holding Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten ihre Bewertung für die Global Blue-Aktie abgegeben. Dabei wurde die Aktie 1 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Global Blue-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Global Blue vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 72,41 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,64 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität zu Global Blue gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich sowohl über positive als auch negative Aspekte von Global Blue diskutiert. In den vergangenen Tagen lag der Fokus jedoch eher auf den negativen Themen rund um Global Blue, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Global Blue bei 5,24 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,64 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4,82 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung der Analysten, eine langfristig "Schlechte" Stimmung im Internet, eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments und eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.