Global Blue Group Holding Aktie: Abwarten

In den letzten zwölf Monaten gibt es für Global Blue 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Global Blue. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 8 USD, was einem potenziellen Anstieg um 73,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,6 USD) entspricht. Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Global Blue-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Global Blue liegt bei 64,71 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 56,58 Punkten auf 25-Tage-Basis. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Global Blue überwiegend negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Global Blue-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,35 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,6 USD einen Abweichung von -14,02 Prozent darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Global Blue-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.