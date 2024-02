Global Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich global über einen längeren Zeitraum eine schwache Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Global in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Global auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Global bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Global derzeit bei 0,02 USD liegt, wohingegen die Aktie selbst einen Kurs von 0,0001 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -99,5 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,01 USD eine negative Bewertung auf, wodurch die Gesamtnote "Schlecht" vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Global liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 83, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.