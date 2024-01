Global Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Partners LP":

Der Relative Strength Index (RSI) von Global-Ma liegt bei 40,4, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Global-Ma-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Global-Ma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,16 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (42,31 USD) liegt damit deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,46 Prozent erzielt hat, was 22,2 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Die Überperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut".

Insgesamt kann die Global-Ma-Aktie in den verschiedenen Kategorien mit einem positiven Rating versehen werden, was auf eine gute Performance hindeutet.