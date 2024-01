Glimpse-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analysteneinschätzung für Glimpse zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8,87 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,15 USD einem möglichen Anstieg um 671,3 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Glimpse-Aktie insgesamt eine "gute" Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, und in Bezug auf Glimpse wurden auf sozialen Plattformen hauptsächlich neutrale Kommentare festgestellt. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Glimpse-Aktie als neutral betrachtet werden kann. Der RSI für sieben Tage liegt bei 60 und der RSI für 25 Tage bei 55,83, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Glimpse bei 2,91 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,15 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -60,48 Prozent zum GD200, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,19 USD, was zu einer Bewertung von "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral" basierend auf der technischen Analyse.