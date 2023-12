Glimpse Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Glimpse-RSI liegt bei 73,08, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 54,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 3,07 USD für den Schlusskurs der Glimpse-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,13 USD, was einem Unterschied von -63,19 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,2 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei einem Unterschied von -5,83 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Glimpse-Aktie.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger wird deutlich, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Glimpse-Aktie basierend auf dieser Analyse.