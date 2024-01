Glimpse Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer bevorstehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Glimpse liegt der RSI7 aktuell bei 12,07 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt im Vergleich weniger starke Schwankungen. Auf dieser Basis ist Glimpse weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Glimpse-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Der aktuelle Kurs der Glimpse von 1,64 USD liegt mit einer Entfernung von -42,66 Prozent vom GD200 (2,86 USD) aus charttechnischer Sicht im "Schlecht"-Signalbereich. Hingegen weist der GD50 einen Kurs von 1,22 USD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +34,43 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Glimpse-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben die Aktie der Glimpse in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was eine langfristige Einstufung von "Gut" ergibt. Das Kursziel für die Aktie der Glimpse liegt im Mittel bei 8,87 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 440,85 Prozent ergibt und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Glimpse in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Glimpse wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

