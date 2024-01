Glimpse Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Analysteneinschätzung für Glimpse zeigt laut Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ein insgesamt positives Bild. Von den Analysen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Glimpse liegt bei 8,87 USD, was eine potenzielle Entwicklung von 547,45 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Glimpse insgesamt ein "Gut" von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Glimpse gesprochen wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen positive Stimmung und an keinem Tag negative Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Glimpse-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,82 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,37 USD weicht um -51,42 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,26 USD, was über dem gleitenden Durchschnitt (+8,73 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Glimpse eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Glimpse basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen ein überwiegend positives Rating.