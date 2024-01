Glimpse Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Glimpse-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,88 USD verzeichnet, was einem Abweichung von -59,38 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,17 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 1,2 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-2,5 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Glimpse-Aktie für die letzten 7 Tage steht bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 60,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Analysten bewerten die Glimpse-Aktie langfristig als "Gut", da von 18 Analysten 1 eine positive Einschätzung abgegeben hat, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8,87 USD, was einer Erwartung von 658,12 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in der Kommunikation über Glimpse. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der fehlenden Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen.

Zusammenfassend ergibt sich für die Glimpse-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment in den sozialen Medien.