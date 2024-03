Glenveagh Properties PLC Aktie: Pleite oder Chance?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glenveagh Properties bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,14 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Glenveagh Properties eine Performance von 21,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -3,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,37 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite der Glenveagh Properties-Aktie mit -4,09 Prozent über dem Durchschnittswert, was einer Überperformance von 25,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Glenveagh Properties liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 49,25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Glenveagh Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,09 EUR, wobei der letzte Schlusskurs (1,225 EUR) um +12,39 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1,22 EUR, was einer Abweichung von +0,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Glenveagh Properties-Aktie aufgrund ihrer Performance und technischen Analyse ein positives Rating.