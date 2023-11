Glenveagh Properties PLC Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

Die Stimmung und der Buzz um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Glenveagh Properties wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht und zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Glenveagh Properties weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielte Glenveagh Properties in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,72 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit 2,54 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Glenveagh Properties liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wurde daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Glenveagh Properties mittlerweile auf 1,02 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,035 EUR erreicht, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Sowohl die Distanz zum GD200 (+1,47 Prozent) als auch zum GD50 (+4,55 Prozent) führten zu einer Gesamtnote von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Stimmung und des Branchenvergleichs sowie des Relative Strength Index und der technischen Analyse eine tendenziell neutrale Bewertung für die Aktie von Glenveagh Properties.