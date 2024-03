Glencore Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore plc":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Glencore wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Glencore weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore beträgt derzeit 14,08 und liegt damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende bietet Glencore derzeit eine Dividendenrendite von 7,75 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 8.21% liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Glencore-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 570 GBP, was eine potenzielle Performance von 32,91 Prozent bedeutet. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.