Glencore Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Glencore erhält überwiegend positive Analystenbewertungen. Von den letzten zwölf Monaten bewerteten 9 Analysten das Unternehmen positiv, während 1 es neutral einschätzte und keiner eine negative Bewertung abgab. Kurzfristig wurde die Aktie innerhalb eines Monats ebenfalls positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 589,44 GBP, was einem Potential von 34,03 Prozent entspricht. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend negativ, was zu einer "schlechten" Bewertung der Aktie führt. In den letzten zwei Wochen gab es jedoch überwiegend positive Kaufsignale. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine sehr gute Performance hinter sich und liegt deutlich über dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Der Relative Strength Index bewertet die Aktie als überkauft, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Gemisch aus positiven, negativen und neutralen Bewertungen.

