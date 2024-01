Glencore Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Glencore-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 9 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 589,44 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 24,86 Prozent vom letzten Schlusskurs (472,1 GBP) steigen könnte. Somit wird die Empfehlung als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,66 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 79 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Glencore eine Rendite von -4,29 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die durchschnittliche Rendite bei -15,79 Prozent, wobei Glencore mit 11,5 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt daher zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Glencore derzeit eine Dividendenrendite von 8,05 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,8 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Glencore-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Glencore jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Glencore-Analyse.

Glencore: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...