Glencore Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Derzeit schüttet Glencore nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 0,89 Prozentpunkte (7,75 % gegenüber 8,65 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Glencore als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Glencore vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 589,44 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 42,96 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 412,3 GBP liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Glencore aktuell mit dem Wert 92,19 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 59. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Schaut man auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so gibt diese Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Damit erhält die Glencore-Aktie ein "Gut"-Rating.