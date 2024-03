Glencore Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Stimmung für Glencore hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. Dies spiegelt sich auch in der erhöhten Aktivität in den sozialen Medien wider, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Glencore-Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Glencore also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat die Glencore-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite erzielt, die 1,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore derzeit bei 14,08, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung bezüglich Glencore derzeit negativ ist, die Aktie jedoch technisch und fundamental einige positive Aspekte aufweist.