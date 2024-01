Glencore Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Glencore hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -15,8 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Glencore im Branchenvergleich eine Outperformance von +11,51 Prozent erreicht hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -15,8 Prozent, wobei Glencore 11,51 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Glencore-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Glencore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 449,5 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (472,1 GBP) liegt damit deutlich darüber, was einen Unterschied von +5,03 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (448,37 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,29 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Glencore-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Glencore liegt der RSI7 aktuell bei 27,01 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 41,7, was bedeutet, dass Glencore weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Glencore-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Aspekten erscheint Glencore im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,66 gehandelt, was 79 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,83 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

