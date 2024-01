Glencore Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Die Anlegerstimmung gegenüber Glencore war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte. In der gleichen Zeit wurden mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer entsprechenden Bewertung führte.

Die Analysten bewerten die Glencore-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 9 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 32,46 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Glencore mit 7,75 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,64 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Glencore bei 450,13 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 445 GBP hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Glencore aufgrund der vorliegenden Bewertungen eine "Neutral"-Gesamtbewertung.