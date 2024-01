Glencore Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Die Glencore-Aktie hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 449,34 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 412,3 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,24 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 450,16 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -8,41 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 7,75 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,83 Prozent für die Branche Metalle und Bergbau liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral", da die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 92,19 Punkten, was darauf hinweist, dass die Glencore-Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 59,4, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Glencore eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In fundamentalen Aspekten ist Glencore aus Sicht der Redaktion im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,48 liegt, was einen Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,62 ergibt. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.