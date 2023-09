Glencore Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Für die Aktie Glencore stehen per 08.09.2023, 09:40 Uhr 429.5 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Glencore zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Glencore entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Glencore als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Glencore aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 593,13 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 40,05 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 423,5 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Glencore. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Glencore daher eine "Hold"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Buy", 0 mal "Sell"). Da mehr Kauf- als Verkaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Buy" Bewertung vor. Insgesamt erhält Glencore von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Glencore-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 481,79 GBP mit dem aktuellen Kurs (423,5 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -12,1 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (446,99 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,26 Prozent), somit erhält die Glencore-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

