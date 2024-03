Glencore Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten 12 Monaten hat die Performance der Glencore-Aktie bei -19,64 Prozent gelegen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +1,93 Prozent bedeutet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -21,56 Prozent, und Glencore lag damit um 1,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie von Glencore in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Gesprächsaufkommens gibt es keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Glencore beträgt derzeit 7,75 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 8,27 % liegt. Mit einer Differenz von nur 0,52 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Glencore-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -8,66 Prozent unter dem GD200 des Wertes verläuft. Die Abweichung vom gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -2,75 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies einem Gesamtrating von "Neutral".