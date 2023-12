Glencore Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Glencore mit 467,8 GBP derzeit um +4,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +4,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass Glencore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die durchschnittlich um -20,02 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +15,74 Prozent für Glencore. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -20,02 Prozent erzielte, liegt Glencore mit einer Überperformance von 15,74 Prozent deutlich vorne. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten 12 Monate zeigen, dass Glencore 9-mal mit "Gut" bewertet wurde, 1-mal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht". Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Für den aktuellen Kurs von 467,8 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 26 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 589,44 GBP an. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite von Glencore derzeit bei 8,05 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Glencore-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Glencore jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Glencore-Analyse.

Glencore: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...