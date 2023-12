Glencore Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Glencore-Aktie: Dividendenrendite und technische Analyse

Die Glencore-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,05 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Differenz von -0, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 449,4 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 466,35 GBP liegt, was einer Abweichung von +3,77 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 447,73 GBP weist eine ähnliche Abweichung von +4,16 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Glencore-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Glencore waren. An fünf Tagen überwog eine positive Kommunikation, während an sechs Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte die Glencore-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,93 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,65 Prozent für Glencore. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 12,65 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert von -16,93 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Glencore in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Glencore-Aktie, basierend auf Dividendenrendite, technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Branchenvergleich.

