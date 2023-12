Glencore Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore mit 7 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 7,66 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 79 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Metalle und Bergbau" bei 36 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Glencore in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über Glencore in den sozialen Medien liegen jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 466,35 GBP um +4,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,77 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Glencore liegt bei 9,53, was auf ein "Gut" deutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 50,44 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Gut" festgelegt.

Glencore kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Glencore jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Glencore-Analyse.

Glencore: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...