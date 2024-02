Glencore Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Glencore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Materialien" (bei -21,22 Prozent) einer Überperformance von 4,87 Prozent entspricht. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -21,22 Prozent, wobei Glencore aktuell um 4,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion hat jedoch auch 3 Schlecht-Signale ermittelt, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore beträgt 6, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Glencore abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 581,67 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 47,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (395,4 GBP) entspricht. Somit erhält die Glencore-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.