Glencore Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Bergbaukonzern Glencore wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,48 liegt das Unternehmen deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30,48 in der Branche "Metalle und Bergbau".

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Aktie wider, die als "Gut" eingestuft wird. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Daten, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen festgestellt wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Glencore-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Daher wird die Aktie auch auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat sich die Glencore-Aktie jedoch positiv entwickelt, mit einer Rendite von -16,35 Prozent im Vergleich zu -21,13 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Diese gute Kursentwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.