Glencore Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Glencore hat sich die Stimmung in den letzten vier Wochen verschlechtert, weshalb die Aktie von uns als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung gegeben wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,85 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem eine Abweichung von +2,8 Prozent festgestellt wird.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,66 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Glencore eine Dividendenrendite von 8,05 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von unserer Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

