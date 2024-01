Glencore Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Glencore-Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Glencore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 450,21 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt mit 451,8 GBP in ähnlicher Höhe (+0,35 Prozent Unterschied). Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (450,95 GBP) weist eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs auf (+0,19 Prozent Abweichung). Somit erhält die Glencore-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Glencore-Aktie also mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Metalle und Bergbau wird Glencore als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,66, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,8 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Glencore eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, welche eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Glencore für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Dividende: Mit einer Dividende von 8,05 % liegt Glencore im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,82 %) nur leicht darunter, was einer Differenz von 0,77 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die aktuelle Einstufung als "Neutral" abgeleitet.

