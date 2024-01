Glencore Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von sieben Tagen. Für die Glencore-Aktie zeigt der RSI derzeit einen Wert von 92,19, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 59, was auf eine neutrale Positionierung der Aktie hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,86 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in Bezug auf die Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz im letzten Monat gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen häufiger als üblich diskutiert, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie die fundamentale und sentimentale Bewertung gemischte Signale für die Glencore-Aktie, wobei die überkaufte Position im RSI und die negative Stimmungslage der Anleger herausstechen.