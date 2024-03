Glencore Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Glencore als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Zahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Glencore-Aktie liegt der RSI7 bei 49,44, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 68,55 liegt und ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich mit anderen Aktien des "Metalle und Bergbau"-Sektors hat Glencore in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,16 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -21,8 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,8 Prozent hatte, liegt Glencore um 2,16 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält Glencore ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Glencore-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 439,32 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 380,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -13,46 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 418,16 GBP über dem letzten Schlusskurs von 380,2 GBP, was einer Abweichung von -9,08 Prozent entspricht. Auf Basis der trendfolgenden Indikatoren wird Glencore somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Glencore in den vergangenen Monaten gestiegen ist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Glencore daher als "Gut"-Wert bewertet.