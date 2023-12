Glencore Aktie: Keine Angst!

Die Glencore-Aktie handelt derzeit bei 466,35 GBP und ist damit um +4,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +3,77 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Nach Analyse von Bewertungen von Analysten wird die Glencore-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 9 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 589,44 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 26,4 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Glencore-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Glencore-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Glencore-Aktie eine Rendite von -4,29 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,77 Prozent, wobei die Glencore-Aktie mit 12,48 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

