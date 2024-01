Glencore Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Glencore: Aktuelle Bewertung und Anlegerstimmung

Die Dividende von Glencore liegt bei 8,05 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,82 %) nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Im Bereich des Aktienkurses hat Glencore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -16,09 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,8 % im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Glencore momentan überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird deshalb als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um Glencore. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, obwohl es insgesamt zu zwei Schlecht-Signalen und keinem Gut-Signal kommt.

Zusammengefasst ist die Aktie von Glencore bezüglich der Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Sollten Glencore Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Glencore jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Glencore-Analyse.

Glencore: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...