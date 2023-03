Glencore Aktie im Fokus: Beeindruckender Gewinn erzielt!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Aktuell verzeichnet die Glencore-Aktie eine negative Entwicklung. Die 200-Tage-Linie, auch GD200 genannt, liegt bei 496,14 GBP. Ein Kursabstand von -98,94% gegenüber dem Schlusskurs von 5,25 GBP resultiert in der Bewertung “Schlecht”. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich mit einem Niveau von 510,44 GBP ein negatives Signal: Die daraus resultierende Differenz von -98,97% führt ebenfalls zur Einstufung als “Schlecht”.

Warum die Glencore-Aktie im Vergleich zur Konkurrenz überlegen ist

In den letzten 12 Monaten konnte Glencore eine Performance von 8 Prozent vorweisen. Im Vergleich dazu sanken ähnliche Aktien aus der Branche Other Industrial Metals & Mining im Durchschnitt um 15.1 Prozent, was bedeutet, dass Glencore im Branchenvergleich mit einer Outperformance von -88.75...