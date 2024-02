Glencore Aktie: Finger Weg!

Die Glencore-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 392,7 GBP erreicht, was einen Rückgang um 10,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -11,42 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Glencore-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 7 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 595 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 51,52 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Glencore als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 6,48 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 30,49 im Segment "Metalle und Bergbau". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der Äußerungen in den sozialen Medien ergab 2 negative und 0 positive Signale. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Diese verschiedenen Bewertungsfaktoren führen zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Glencore-Aktie.