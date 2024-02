Glencore Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich verstärkt über die Aktie von Glencore diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um Glencore, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte. Laut weiterführenden Studien und Untersuchungen wurden hauptsächlich negative Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Glencore im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,35 Prozent erzielt, was 3,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,93 Prozent, und Glencore übertrifft diesen Wert aktuell um 3,58 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Für Anleger, die in die Aktie von Glencore investieren, liegt die Dividendenrendite bei 7,75 %, was 0,76 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens wird daher neutral bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Glencore abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 581,67 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 45,58 Prozent entspricht. Daher erhalten Anleger insgesamt eine positive Empfehlung für die Glencore-Aktie aus Sicht der Analysten.