Glencore Aktie: Es geht auch anders!

Die Glencore-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 9 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Glencore. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 589,44 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 28,95 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 457,1 GBP. Die daraus resultierende Empfehlung lautet daher "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Glencore bei 457,1 GBP und ist damit +1,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,53 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen nur eine geringe Veränderung in der Stimmung für Glencore festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Aus diesem Grund wird Glencore in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Glencore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Glencore eine Outperformance von +11,82 Prozent in diesem Bereich aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -16,11 Prozent, wobei Glencore mit einer Überperformance von 11,82 Prozent bewertet wird. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Glencore kaufen, halten oder verkaufen?

