Glencore Aktie: Es geht auch anders!

Die Glencore-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 450,59 GBP liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 433,65 GBP, was einer Abweichung von -3,76 Prozent entspricht. Auf Basis dieses gleitenden Durchschnitts wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (446,34 GBP) zeigt eine ähnliche Abweichung von -2,84 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Glencore-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 6 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", deren durchschnittliches KGV bei 37 liegt, zeigt sich eine Unterbewertung um 82 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Glencore-Aktie weist einen Wert von 60 auf und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (47,91) im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Glencore-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,14 Prozent für Glencore. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie um 15,14 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

