Glencore Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Aktienkurs für Glencore im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -5,4 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -20,61 Prozent in den letzten 12 Monaten. Glencore liegt auch hier mit 15,22 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 9 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Einschätzungen vorliegen. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Glencore. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Glencore liegt bei 589,44 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 34,18 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 439,3 GBP notiert wurde. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Glencore diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben vor allem "Gut" Signale, wodurch Glencore auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Glencore liegt bei 8,05 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion und wird als neutrales Investment betrachtet.

