Glencore Aktie: Einfach unglaublich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Glencore zahlt. Dies ist 55 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 30, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Glencore eine Dividendenrendite von 7,75 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,78 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Der Aktienkurs von Glencore verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,64 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,78 Prozent, was bedeutet, dass Glencore eine Outperformance von +1,15 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Glencore wurden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für Glencore wurden als mittel bzw. gering bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Daher erhält die Aktie von Glencore auch in diesem Bereich die Note "Neutral".