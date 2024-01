Glencore Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Die Aktie von Glencore wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. In Bezug auf fundamentale Analyse wird die Aktie aufgrund eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 7,66 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ist die Aktie um 79 Prozent niedriger bewertet. Aus technischer Sicht ist der Relative Strength-Index (RSI) bei 76,4 und der RSI25 bei 45,72 als „schlecht“ bzw. „neutral“ eingestuft. Die aktuelle Kursentwicklung der Aktie liegt mit 457,1 GBP um 1,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als „neutral“ führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als „neutral“ bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als „gut“ führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer insgesamt „neutralen“ Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

