Glencore Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "MLP SE":

Die Diskussionen rund um Glencore auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Gut- und 2 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Glencore sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Glencore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 450,21 GBP beträgt. Der letzte Schlusskurs (451,8 GBP) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied +0,35 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 450,95 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,19 Prozent Abweichung). Auch hier wird die Glencore-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Glencore beträgt aktuell 79,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und damit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,81, was darauf hindeutet, dass Glencore hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit abweichend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Glencore für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Glencore in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +11,8 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -16,09 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Glencore um 11,8 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Glencore Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Glencore jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Glencore-Analyse.

Glencore: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...