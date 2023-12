Glencore Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI von Glencore bei 9,53, was auf eine "überverkaufte" Situation hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,44 und zeigt somit eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung bezüglich Glencore überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es jedoch keine herausragend positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Glencore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -16,93 Prozent fielen. Dies führt zu einer Outperformance von +12,65 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

