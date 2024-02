Glencore Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore plc":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Diskussion über Aktien, was sich auch auf deren Einschätzungen auswirken kann. In Bezug auf Glencore wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Von Analysten wird die Glencore-Aktie aktuell als "gut" bewertet, basierend auf 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 51,14 Prozent hin, was zu einer "gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Materialien") hat sich die Glencore-Aktie mit einer Rendite von -16,35 Prozent positiv entwickelt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite deutlich darüber, was zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore bei 6,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,48 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.