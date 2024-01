Glencore Aktie: Am Scheideweg

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glencore liegt derzeit bei 7,66, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau von 36 liegt. Diese Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher von unserer Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Glencore mit 8,05 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,76 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung als Investmentmöglichkeit in der Branche Metalle und Bergbau.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie von 463 GBP eine Abweichung von +2,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 450,16 GBP aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 450,38 GBP, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Glencore in den letzten vier Wochen zu verzeichnen war. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Ebene mit "Schlecht". In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Glencore daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

