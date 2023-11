Glen Eagle Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Aktie von Glen Eagle weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,82 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 3,82 Prozentpunkten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Glen Eagle derzeit bei 0,02 CAD liegt. Der Kurs der Aktie (0,01 CAD) liegt um -50 Prozent über diesem Trendsignal, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,02 CAD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -50 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Glen Eagle im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt. Dies liegt 14,33 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,67 Prozent) in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Glen Eagle-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 66,67 liegt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.